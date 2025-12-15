' Addobbiamo insieme l’albero' | a Marina di Pisa si accende di spirito natalizio

Sabato 13 dicembre, Marina di Pisa si è riempita di atmosfera festosa con l’evento “Addobbiamo insieme l’Albero”. Un’occasione per la comunità di condividere momenti di gioia e tradizione, contribuendo a creare un’atmosfera natalizia ricca di spirito e convivialità. La giornata ha coinvolto grandi e piccini in un’occasione di solidarietà e festa.

