' Addobbiamo insieme l’albero' | a Marina di Pisa si accende di spirito natalizio

Sabato 13 dicembre, Marina di Pisa si è riempita di atmosfera festosa con l’evento “Addobbiamo insieme l’Albero”. Un’occasione per la comunità di condividere momenti di gioia e tradizione, contribuendo a creare un’atmosfera natalizia ricca di spirito e convivialità. La giornata ha coinvolto grandi e piccini in un’occasione di solidarietà e festa.

Sabato 13 dicembre Marina di Pisa ha vissuto una giornata speciale all'insegna della condivisione e della magia natalizia con l'evento "Addobbiamo insieme l'Albero". L'iniziativa ha coinvolto grandi e piccoli nell'allestimento dell'albero di Natale, in piazza Viviani, trasformando un gesto.