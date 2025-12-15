Addiopizzo sull' estorsione a Fondo Fucile | Il sindaco dia seguito al regolamento antimafia
Il Comitato Addiopizzo Messina si schiera al fianco dell'imprenditore Vecchio, che ha denunciato un caso di estorsione nel cantiere di Fondo Fucile. In una nota, chiedono al sindaco di intervenire e applicare il regolamento antimafia, ribadendo l'importanza di contrastare efficacemente le pressioni criminali sul territorio.
Il Comitato Addiopizzo Messina esprime - in una nota - la propria solidarietà e vicinanza schierandosi accanto all'imprenditore Vecchio che ha denunciato la richiesta estorsiva presso il cantiere di Fondo Fucile a Messina. Estorsione al cantiere di Fondo Fucile“L'episodio - si legge - dimostra. Messinatoday.it
