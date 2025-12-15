Addiopizzo sull' estorsione a Fondo Fucile | Il sindaco dia seguito al regolamento antimafia

Il Comitato Addiopizzo Messina si schiera al fianco dell'imprenditore Vecchio, che ha denunciato un caso di estorsione nel cantiere di Fondo Fucile. In una nota, chiedono al sindaco di intervenire e applicare il regolamento antimafia, ribadendo l'importanza di contrastare efficacemente le pressioni criminali sul territorio.

