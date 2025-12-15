È scomparso improvvisamente a 58 anni Corrado Guidi, ex sindaco di Bientina e figura di rilievo nel panorama politico locale e regionale. Il suo impegno e la sua passione hanno lasciato un segno profondo, influenzando molti e contribuendo allo sviluppo della comunità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per quanti lo hanno conosciuto e stimato.

© Lanazione.it - Addio all’ex sindaco Corrado Guidi. Morto improvvisamente a 58 anni: "Ha insegnato politica a tanti di noi"

di Gabriele Nuti Un malore improvviso nella notte si è portato via a soli 58 anni Corrado Guidi, sindaco di Bientina dal 2007 al 2017, esponente di spicco a livello provinciale e regionale del Pds e dei Ds e del Pd fino al dicembre del 2021 quando decise di lasciare il partito per candidarsi a sindaco contro il suo successore, erede, Dario Carmassi. Dopo la sconfitta alle Comunali del 2022 della sua lista Bientina nel Cuore, Guidi ha fatto parte del consiglio comunale, all’opposizione di Carmassi, ma pian piano si era ritirato lasciando spazio ad altri. Ma la politica non l’ha mai abbandonata. E’ stata la sua vita, ovviamente dopo la moglie Barbara Frosini e l’amatissima figlia Anna, nata nel 2007 pochi giorno dopo la sua prima elezione a sindaco di Bientina. Lanazione.it

Addio all’ex sindaco Corrado Guidi. Morto improvvisamente a 58 anni: "Ha insegnato politica a tanti di noi" - Il ricordo commosso di primi cittadini, assessori e consiglieri regionali Mazzeo, Trapani, Chimenti e Meini. lanazione.it