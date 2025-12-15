Addio al gambettolese doc ed ex attaccante del Cesena Nel 2012 si candidò a sindaco

È scomparso Flaviano Zandoli, ex attaccante del Cesena e figura emblematica di Gambettola, dove era nato e vissuto. Con una carriera che lo ha visto calcare i campi di Serie A, Zandoli ha anche tentato la strada della politica, candidandosi a sindaco nel 2012. Aveva 78 anni.

