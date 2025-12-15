Addio ad Anna Rusticano | Roma saluta una voce inconfondibile della musica italiana

Roma piange la scomparsa di Anna Rusticano, cantante e artista nota per la sua voce unica e coinvolgente. La città si unisce al cordoglio per la perdita di una figura amata nel panorama musicale italiano, che ci ha lasciato questa mattina all’età di 71 anni.

Roma è in lutto per la scomparsa di Anna Rusticano, cantante e artista dalla voce intensa e riconoscibile, venuta a mancare questa mattina all'età di 71 anni. L'artista è morta in una clinica romana, dove era ricoverata a causa di una polmonite. A dare la notizia è stata la sorella Sandra, che ha ricordato come Anna convivesse da oltre vent'anni con una profonda sofferenza personale, segnata da frequenti cure e ricoveri. Gli esordi e l'affermazione artistica. Nata a Firenze il 5 novembre 1954, Anna Rusticano si trasferì negli anni Settanta a Bologna per affinare la propria tecnica vocale e partecipare ai primi concorsi musicali.

