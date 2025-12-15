Addio a Rachael Carpani | dalle sorelle McLeod a NCIS morta a 45 anni

L'attrice australiana Rachael Carpani, nota per il suo ruolo nelle sorelle McLeod e N.C.I.S., è venuta a mancare all’età di 45 anni nella mattina di domenica 7 dicembre 2025. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto tra fan e colleghi.

L’attrice australiana Rachael Carpani è morta all’età di 45 anni nella mattina di domenica 7 dicembre 2025. La notizia è stata confermata solo oggi15 dicembre attraverso un comunicato pubblicato su Instagram dalla sorella Georgia, a nome dei genitori Tony e Gael Carpani. Nel messaggio la famiglia ha spiegato che Rachael è scomparsa “inaspettatamente ma in modo sereno dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica”. La dichiarazione ufficiale sottolinea che il funerale si terrà venerdì 19 dicembre come evento privato, alla presenza di familiari stretti e amici, e richiede rispetto per la privacy in questo momento difficile. Cinemaserietv.it

