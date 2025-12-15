Lele Adani commenta la vittoria dell’Inter a Marassi, sottolineando il messaggio di forza trasmesso dalla squadra. Tuttavia, l’ex difensore nerazzurro evidenzia che il primo posto in classifica rimane ancora lontano. Le sue parole analizzano l’andamento attuale dei nerazzurri e le prospettive di una stagione impegnativa.

© Internews24.com - Adani sull’Inter: «Un messaggio di forza, ma il primo posto non è…»

Inter News 24 Lele Adani ha parlato dell’Inter dopo la vittoria esterna di Marassi. Per l’ex difensore nerazzurro è stato un messaggio di forza, anche se il primo posto.. Lele Adani a La Domenica Sportiva ha parlato della vittoria dell’Inter a Marassi. MESSAGGIO AL CAMPIONATO – «Che messaggio manda l’Inter al campionato? Di consapevolezza e di forza. Ha fatto quello che deve fare. Mi piace anche la risposta di Bisseck, una squadra esperta come l’Inter non deve aver paura di vivere l’uno contro uno. Ma non deve essere automatico che rischi: in Europa si gioca tanto così, con tanto campo alle spalle» SUL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA «L’Inter ha dimostrato di essere la più forte a livello di rosa e a livello tecnico-tattico. Internews24.com

Adani si schiera: “Nello scontro Bergomi-Del Piero sull’Inter io sono totalmente d’accordo con…” - facebook.com facebook

Mondiale 2026, gli azzardi di Adani sulla Rai: «L’Ecuador può essere la sorpresa del Mondiale. Nella Colombia l’esterno più forte al mondo!» x.com