Adani, ex difensore ed attuale opinionista, ha elogiato Spalletti dopo la vittoria della Juventus contro il Bologna. Durante un'intervista a La Nuova DS, l’ex calciatore ha sottolineato come la scelta dell’allenatore sia stata decisiva e strategicamente importante per i risultati ottenuti.

© Juventusnews24.com - Adani dà grandissimi meriti a Spalletti dopo Bologna Juve: «Quella che ha fatto è stata una buona scelta». A cosa si è riferito!

Adani, ex difensore ed ora opinionista, ha parlato così a La Nuova DS dopo la vittoria della Juventus contro il Bologna. Le sue parole. Nel consueto appuntamento post-partita con La Nuova DS, Lele Adani ha offerto la sua lettura tattica e psicologica della vittoria della Juventus al “Dall’Ara”. L’opinionista ed ex difensore ha promosso a pieni voti l’operato di Luciano Spalletti, sottolineando come il tecnico toscano abbia vinto la partita ben prima del fischio d’inizio, lavorando sulla testa dei giocatori e sulla strategia di gara. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La strategia di Spalletti: “Ha tirato il collo ai difensori”. Juventusnews24.com

Adani svela: “C’è una cosa in cui l’Inter è unica in Europa e ricorda il primo City di Pep” - facebook.com facebook

Adani si esalta su quella squadra Le parole x.com