Adamant la solita musica A Faenza ko nel rush finale

In una sfida emozionante a Faenza, Adamant si conferma protagonista con una prestazione solida nel rush finale. La partita, conclusa con il punteggio di Faenza 89, Adamant Ferrara 81, ha visto i giocatori di entrambe le squadre mettere in campo grande determinazione e sinergia. Un confronto che ha evidenziato le qualità e le strategie delle due formazioni.

TEMA SINERGIE: Camparevic ne, Tartaglia ne, Rinaldin 8, Stefanini 5, Mbacke 13, Vettori 14, Van Ounsem 13, Romano 9, Longo 2, Fragonara 21, Aromando, Fumagalli 4. All. Pansa. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini, Sackey 2, Renzi 16, Pellicano 2, Santiago 8, Tio 7, Solaroli 4, Marchini 23, Casagrande 15, Caiazza 4. All. Benedetto. Parziali: 13-10; 32-37; 58-58. L'Adamant tiene botta per tre quarti, conduce a Faenza fino al +13, ma paga un ultimo parziale troppo morbido in difesa, nel quale concede 31 punti ai padroni di casa, che tornano così al successo dopo due ko di fila.