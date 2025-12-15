Adalgisa ex maestra d' asilo compie un secolo di vita | Passione per il caffè

Adalgisa Fontana compie oggi 100 anni, un secolo di vita ricco di storia e tradizioni. Ex maestra d’asilo, è un punto di riferimento per la comunità e simbolo di continuità. L’assessora la ricorda come custode delle tradizioni e figura affettuosa, testimone di un passato che si fonde con il presente, mantenendo viva la passione e i valori tramandati nel tempo.

"Un affettuoso pensiero ad Adalgisa Fontana, che oggi compie cento anni e da un secolo è protagonista della storia del paese e della nostra città, custode delle tradizioni e un punto di riferimento sicuro non solo per la sua famiglia, ma per tutte le generazioni più giovani": così l'assessora.

