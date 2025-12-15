Ad Atreju spazi aperti e popolo A sinistra soffrono di agorafobia e si rintanano negli alberghi della Ztl
Ad Atreju, tra ampi spazi aperti e un folto pubblico, si respira un'atmosfera di libertà e confronto. Contrasto tra l'energia del protagonista bambino e le difficoltà di chi si rifugia negli ambienti chiusi, evidenziando il desiderio di apertura e scoperta. Un luogo simbolico che unisce fantasia e realtà, invitando a superare barriere e limiti.
Atreju, il protagonista bambino della Storia Infinita di Ende, non combatte solo il Nulla (per salvare il regno di Fantasia) ma anche gli spazi chiusi, la semioscurità, i confini angusti. L’eroe bambino vuole la luce, l’aria. E lo ha dimostrato plasticamente il villaggio della festa di Fratelli d’Italia che si è appena conclusa nei giardini di Castel Sant’Angelo a Rom a. Esteticamente il colpo d’occhio è forte. L’allestimento della kermesse en plein air è tutto giocato all’esterno. Ai piedi di “sua maestà!” il castello, che svetta sul lungotevere, un dedalo di viali e vialetti con sciami di visitatori. Secoloditalia.it
Conte alla Meloni: Elezione diretta del Capo dello Stato? Non ci sono le condizioni
Atreju, la destra di governo e il concetto di Forza - Dietro questo concetto di Forza si declina un inutile sgombero del Leoncavallo (già concordato una settimana dopo) – inutile declinazione della forza – ma si eleva a forza l'impunità simmetrica di ... ilroma.net
Meloni attacca Schlein dal palco di Atreju: “Sono venuti tutti i leader, solo lei è rimasta a casa. Il loro campo largo lo abbiamo fatto qui” - La premier dal palco della kermesse di FdI critica la leader del PD per non aver partecipato all'evento: "Chi scappa non ha contenuti" ... ilfattoquotidiano.it
La premier ha rivendicato Atreju come spazio di confronto aperto e ha polemizzato sul “campo largo”, sostenendo che le divisioni interne all’opposizione emergano proprio quando si tratta di mettersi davvero a confronto. x.com
Sei diventata forte, Italia. Anche quest’anno si è chiusa una straordinaria edizione di Atreju. Una manifestazione che non è solo politica, appartenenza e comunità, ma confronto vero, libertà delle idee, è lo spazio in cui una generazione cresce, si forma e si mi - facebook.com facebook