Ad Atreju spazi aperti e popolo A sinistra soffrono di agorafobia e si rintanano negli alberghi della Ztl

Ad Atreju, tra ampi spazi aperti e un folto pubblico, si respira un'atmosfera di libertà e confronto. Contrasto tra l'energia del protagonista bambino e le difficoltà di chi si rifugia negli ambienti chiusi, evidenziando il desiderio di apertura e scoperta. Un luogo simbolico che unisce fantasia e realtà, invitando a superare barriere e limiti.

© Secoloditalia.it - Ad Atreju spazi aperti e popolo. A sinistra soffrono di agorafobia e si rintanano negli alberghi della Ztl Atreju, il protagonista bambino della Storia Infinita di Ende, non combatte solo il Nulla (per salvare il regno di Fantasia) ma anche gli spazi chiusi, la semioscurità, i confini angusti. L’eroe bambino vuole la luce, l’aria. E lo ha dimostrato plasticamente il villaggio della festa di Fratelli d’Italia che si è appena conclusa nei giardini di Castel Sant’Angelo a Rom a. Esteticamente il colpo d’occhio è forte. L’allestimento della kermesse en plein air è tutto giocato all’esterno. Ai piedi di “sua maestà!” il castello, che svetta sul lungotevere, un dedalo di viali e vialetti con sciami di visitatori. Secoloditalia.it Conte alla Meloni: Elezione diretta del Capo dello Stato? Non ci sono le condizioni Atreju, la destra di governo e il concetto di Forza - Dietro questo concetto di Forza si declina un inutile sgombero del Leoncavallo (già concordato una settimana dopo) – inutile declinazione della forza – ma si eleva a forza l'impunità simmetrica di ... ilroma.net

