Ad Atreju spazi aperti e popolo A sinistra soffrono di agorafobia e si rintanano negli alberghi della Ztl

Atreju, il protagonista bambino della Storia Infinita di Ende, non combatte solo il Nulla (per salvare il regno di Fantasia) ma anche gli spazi chiusi, la semioscurità, i confini angusti. L’eroe bambino vuole la luce, l’aria. E lo ha dimostrato plasticamente il villaggio della festa di Fratelli d’Italia che si è appena conclusa nei giardini di Castel Sant’Angelo a Rom a. Esteticamente il colpo d’occhio è forte. L’allestimento della kermesse en plein air è tutto giocato all’esterno. Ai piedi di “sua maestà!” il castello, che svetta sul lungotevere, un dedalo di viali e vialetti con sciami di visitatori. Secoloditalia.it

