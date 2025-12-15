Ad Apricena c' è la Notte bianca | ospite la modella Raffaella Ligorio

Ad Apricena, sabato 20 dicembre, si svolgerà la tradizionale Notte Bianca, un evento che trasformerà corso Roma in un vivace palcoscenico di luci, musica e divertimento. La serata sarà arricchita dalla presenza speciale della modella Raffaella Ligorio, offrendo un'occasione unica per vivere momenti di festa e socialità nel cuore della città.

© Foggiatoday.it - Ad Apricena c'è la Notte bianca: ospite la modella Raffaella Ligorio Ad Apricena sabato 20 dicembre a partire dalle 20 corso Roma diventerà un grande palcoscenico fatto di luci, musica e divertimento con la ‘Notte bianca’. Ci saranno artisti di strada, musica live, giostre, gonfiabili e la possibilità di assaporare i prodotti della gastronomia locale. Madrina. Foggiatoday.it Alexia in concerto BIANCANEVE - Festa Patronale 2013 Apricena (Fg) Apricena è pronta ad accendersi di Natale Il Sindaco Antonio Potenza invita tutta la cittadinanza e il territorio a vivere insieme le festività natalizie ad Apricena, tra eventi, musica, tradizioni e momenti pensati per grandi e piccoli. 20 dicembre – Notte Bian - facebook.com facebook