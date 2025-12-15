Ad Antegnate il Natale arriva su quattro ruote | le Volkswagen Golf del Club Passion illuminano il paese

A Antegnate il Natale si accende con un’incantevole esposizione di Volkswagen Golf decorata con luci natalizie. Una decina di auto, accuratamente illuminate, hanno preso d’assalto le vie principali del paese, creando un’atmosfera festosa e suggestiva che ha coinvolto residenti e visitatori in un clima di gioia e condivisione.

Antegnate. Una decina di auto rombanti e avvolte meticolosamente in coloratissime luci natalizie, hanno illuminato le vie principali del paese. La sfilata è stata organizzata dal Club Volkswagen Golf Passion. "È stato un evento davvero emozionante – racconta il presidente del club Antonio Danelli –. Un giorno di novembre, assieme a un amico, Paolo Mianulli, abbiamo pensato, in vista delle festività, di prendere le nostre auto e addobbarle con un kit natalizio. In un primo momento abbiamo realizzato un video tutorial su YouTube con la collaborazione di una nostra amica, KSGRETA, grande appassionata del mondo automotive".

