Acrobazie mozzafiato e creature fantastiche al Teatro Comunale arriva ' Éveil'

Mercoledì 17 alle 20.30, il Teatro Comunale ospita lo spettacolo di danza 'Éveil' della compagnia Les Farfadais, diretto da Alexandre Haffner. Un evento che promette acrobazie mozzafiato e creature fantastiche, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente e sorprendente per il pubblico.

Mercoledì 17 alle 20.30 al Teatro Comunale c’è lo spettacolo di danza 'Éveil' ('Il risveglio') della compagnia Les Farfadais per la regia di Alexandre Haffner.Éveil è uno spettacolo dal carattere straordinario, che porta in scena artisti di fama internazionale, eccellenze nelle più affascinanti. Ferraratoday.it

