Acrobazie mozzafiato e creature fantastiche al Teatro Comunale arriva ' Éveil'
Mercoledì 17 alle 20.30, il Teatro Comunale ospita lo spettacolo di danza 'Éveil' della compagnia Les Farfadais, diretto da Alexandre Haffner. Un evento che promette acrobazie mozzafiato e creature fantastiche, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente e sorprendente per il pubblico.
Mercoledì 17 alle 20.30 al Teatro Comunale c’è lo spettacolo di danza 'Éveil' ('Il risveglio') della compagnia Les Farfadais per la regia di Alexandre Haffner.Éveil è uno spettacolo dal carattere straordinario, che porta in scena artisti di fama internazionale, eccellenze nelle più affascinanti. Ferraratoday.it
Strane Creature | Video musicale ufficiale Hot Wheels Monster Trucks! ?? @HotWheelsItalia
Acrobazie e mondi fantastici pronti a incantare il pubblico - "Les Farfadais", una delle compagnie di spettacolo più apprezzate al mondo, porterà in scena "Éveil" al Teatro Rossini sabato alle 21. ilrestodelcarlino.it
’Eveil’ sul palco del Rossini: "Come calarsi in un sogno" - La compagnia Le Farfadais presenterà lo spettacolo domani alle 21. ilrestodelcarlino.it
Benvenuti al The Live Circus! Siete pronti a passare le feste natalizie insieme a noi Preparatevi per un'esperienza straordinaria che vi lascerà senza fiato! I nostri artisti eccezionali vi stupiranno con acrobazie mozzafiato e numeri circe - facebook.com facebook