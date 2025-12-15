Acireale accoglie la fiamma olimpica il percorso di venerdì 19 dicembre
Acireale si prepara a ospitare un evento di grande valore simbolico: il passaggio della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, previsto per venerdì 19 dicembre. Un momento di emozione e di unione che coinvolge la comunità locale nel percorso che celebra lo spirito olimpico e l’attesa per l’appuntamento internazionale.
Parte il conto alla rovescia e Acireale si prepara a vivere un momento di grande emozione con il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, in programma venerdì 19 dicembre.Il percorso della Fiamma attraverserà la città da Via Vittorio Emanuele II (zona Carmine). Cataniatoday.it
