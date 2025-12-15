Acf le amaranto recuperano il doppio svantaggio con le reti di Lazzari e Tamburini

L'ACF, le amaranto, affronta una partita difficile ma riesce a recuperare da un doppio svantaggio grazie alle reti di Lazzari e Tamburini, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Un risultato che segnala la forza del gruppo e la capacità di reagire nelle situazioni più complesse.

© Lanazione.it - Acf, le amaranto recuperano il doppio svantaggio con le reti di Lazzari e Tamburini Arezzo, 15 dicembre 2025 – . Il 2025 finisce con un pareggio per 2-2. Ultima partita del 2025 per l'ACF Arezzo. Le amaranto sono ospiti del Trastevere, fanalino di coda del campionato. TRASTEVERE – ACF AREZZO Trastevere: Zaghini G., Zaghini A., Orlando, Zito, Betti J. (Evangelisti 90'), Antonelli (Esposito 90'), Rubano, Sclavo, Cornacchia (Tarantino 58'), Capellupo (Serao 65'), Betti G. A disposizione: Emiliani, Berarducci, Canale, Serao, Evangelisti, Esposito, Fuzio, Verrino, Tarantino All. Claudio Cifferi ACF Arezzo: Verano, Ghio (Barsali 72'), Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Lazzari, Lorieri (Viesti 90'+4), Blasoni (Davico 48'), Fortunati, Razzolini A disposizione: Di Nallo, Viesti, Davico, Di Benedetto, Barsali, Beduschi, Bossi, Termentini, Perfetti All.