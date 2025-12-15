La Guardia di Finanza di Bat ha eseguito un sequestro milionario e il sequestro di 37 aziende nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale da 45 milioni di euro, con coinvolgimento di 87 imprese. Il provvedimento, convalidato dal Tribunale di Trani, mira a interrompere un complesso sistema illecito diffuso su tutto il territorio nazionale.

© Noinotizie.it - Accusa, frode da 45 milioni di euro: sequestro milionario e di 37 aziende Provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza, comando provinciale Bat

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il G.I.P. presso il Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato in diverse Regioni del territorio Nazionale e connotato dal coinvolgimento di 87 aziende. Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, ha consentito di sottoporre a sequestro 37 aziende che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in sede investigativa, rientrano nel novero delle cc. Noinotizie.it

