Accoglienza ai migranti In porto arriva Sea Watch E’ pronta una task force

Al porto di Spezia è approdata la nave Sea Watch, con a bordo 70 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Insieme a loro, si prepara una task force dedicata all'accoglienza, simbolo di un impegno continuo per gestire le operazioni di salvataggio e l'assistenza ai migranti provenienti dalle rotte mediterranee.

© Lanazione.it - Accoglienza ai migranti. In porto arriva Sea Watch. E’ pronta una task force Un viaggio lunghissimo, dalle onde del Mar Mediterraneo al largo della Tunisia fino a Spezia, dove stamani i 70 migranti soccorsi giorni fa dalla nave Sea Watch troveranno una città pronta ad accoglierli a braccia aperte, così come era avvenuto in passato in occasione degli sbarchi di altre nave impegnate in operazioni di salvataggio nelle acque del Mediterraneo. La Sea Watch entrerà nel porto alle prime luci dell’alba, mentre a terra sarà già pronta tutta la macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura di Spezia, che vedrà in prima linea forze dell’ordine, associazioni, Asl, Caritas. L’accoglienza verrà disposta dal Ministero dell’Interno sul territorio nazionale, mentre una parte dei migranti resterà in Liguria. Lanazione.it Migranti, chiuso il centro di accoglienza Roja di... Accoglienza ai migranti. In porto arriva Sea Watch. E’ pronta una task force - Impegnate associazioni e forze dell’ordine, al Molo Italia un presidio di solidarietà. msn.com

