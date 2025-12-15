Accise e Rc auto nuova stangata in arrivo per gli automobilisti italiani | quanto si pagherà di più nel 2026

Nel 2026 gli automobilisti italiani dovranno fare i conti con un incremento dei costi legati al possesso e all’uso delle auto. A partire da gennaio, entreranno in vigore nuove accise sui carburanti e aumenteranno i premi dell’assicurazione Rc auto, determinando una nuova stangata per le famiglie e i conducenti nel paese.

La nuova stangata per gli automobilisti italiani si avvicina. Da gennaio saliranno i costi relativi al possesso e l'utilizzo dell'auto, con il riallineamento delle accise sui carburanti e l'aumento dei costi dell' Rc auto. Due misure introdotte dal governo che avranno impatti diretti sui consumatori. La buona notizia arriva invece sul fronte delle multe: il decreto Milleproroghe ha bloccato l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni stradali. Altrimenti l'aumento sarebbe stato di circa il 2%. Per esempio per un divieto di sosta si sarebbe passati da 42 a 43 euro, per l'infrazione dei limiti di velocità da 845 a 862 euro.

Assicurazione RC Auto e diesel costano di più nel 2026, quanto vale il rincaro per gli autisti in Manovra - La legge di bilancio 2026 prevede che dall'anno prossimo salgano le accise sul diesel: 4,05 centesimi in più al litro, che potrebbero significare circa ... fanpage.it

CODACONS: “DA GENNAIO 2026 IN ITALIA STANGATA SU DIESEL E RC AUTO” Il 2026 si apre con novità importanti per gli automobilisti italiani, alcune positive, altre decisamente meno. Buone notizie: le multe stradali non aumenteranno grazie al - facebook.com facebook

