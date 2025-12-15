Accame presenta Ragazza rossetto fragola un racconto di solitudine desiderio e rinascita

Accame introduce “Ragazza rossetto fragola”, un racconto che esplora temi di solitudine, desiderio e rinascita. Ambientato in un bar anonimo, la narrazione dipinge un quadro di emozioni intime e trasformazioni personali attraverso una scena quotidiana, ricca di dettagli sensoriali e atmosfere suggestive.

C'è un bar qualunque, in un giorno qualunque. La luce del neon tremola, il ghiaccio tintinna in un bicchiere e un uomo – stanco, distratto, quasi trasparente – osserva con aria assente la porta. Ed è proprio in quell'istante sospeso che accade qualcosa: entra lei. Un rossetto color fragola che sembra accendere l'aria stessa. Da quel momento, la realtà smette di essere reale. Comincia un film, una fantasia, una primavera possibile. È da questa immagine cinematografica che nasce "Ragazza Rossetto Fragola", il nuovo singolo di Accame, in uscita sulle radio internazionali e su tutte le piattaforme digitali dal 13 Dicembre.