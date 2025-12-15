Accadde oggi | il 15 dicembre 2001 la pubblicazione ufficiale del sito Wikipedia
Il 15 dicembre 2001 segna la nascita ufficiale di Wikipedia, una rivoluzione nel modo di condividere e accedere alla conoscenza. Quattro anni dopo, nel 2025, questa piattaforma ha trasformato radicalmente l'informazione, rendendola accessibile a tutti e in continua evoluzione.
Roma, 15 dicembre 2025 – Per decenni il sapere ha avuto un peso preciso, misurabile in volumi rilegati, scaffali interi di enciclopedie consultabili solo in biblioteca o nelle case di pochi. Le grandi opere enciclopediche del Novecento rappresentavano un riferimento indiscusso di autorevolezza e completezza, ma erano al tempo stesso caratterizzate da un accesso limitato, da tempi di aggiornamento molto lunghi e da costi elevati. È in questo contesto che, il 15 dicembre 2001, nasce Wikipedia, così come lo conosciamo oggi, l’enciclopedia collaborativa online destinata a cambiare per sempre il modo di produrre e consultare il sapere. Cdn.ilfaroonline.it
