Accadde oggi | 15 dicembre nasce Nerone

Il 15 dicembre segna la nascita di Nerone, nato nel 37 d.C., figura storica nota per il suo ruolo di imperatore romano e per la sua personalità complessa. La sua ascesa al potere a soli 17 anni e le sue azioni hanno segnato profondamente la storia dell'antica Roma, suscitando giudizi contrastanti nel corso dei secoli.

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 15 dicembre, nasce Nerone Amante dell’arte e del bello, divenne imperatore a 17 anni e fu accreditato come un folle, un tiranno, un sanguinario Il 15 dicembre 37 nacque Claudius Caesar Augustus Germanicus, il futuro Imperatore Nerone. Fu il quinto e ultimo imperatore della dinastia giulio-claudia che . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com Accadde Oggi del 15 dicembre 2024 (podcast) 15 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Santa Virginia Etimologia: Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine ... veronasera.it

Almanacco | Giovedì 11 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace, a Erba viene compiuta un'efferata strage in cui perdono la vita tre donne e un bambino di due anni: ricorrenze, avvenimenti, santo e prover ... modenatoday.it

ACCADDE OGGI Il 14 dicembre del 1988 a #Palermo venne ucciso l’imprenditore 60enne Luigi Ranieri. #Vittimainnocente di #mafia. Fu ucciso in un agguato davanti alla sua villa il 14 dicembre perché non voleva assoggettarsi al sistema degli appalti controll - facebook.com facebook