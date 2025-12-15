Abuso di relazione educativa | la Cassazione respinge la tesi difensiva dell’istruttore Il vincolo di fiducia con i minori non dipende da luogo e orario delle condotte

La Cassazione ha respinto la tesi difensiva dell’istruttore di ginnastica artistica, condannato per atti sessuali con due minori. La sentenza sottolinea che il vincolo di fiducia con i minori non è influenzato da luogo o orario delle condotte, evidenziando l’importanza della tutela dei minori in ambito educativo e sportivo.

Un istruttore di ginnastica artistica è stato condannato per atti sessuali con due allievi minorenni. Le condotte contestate sono avvenute fuori dalla palestra e dagli orari di allenamento.

