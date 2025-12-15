Abbandono scolastico | quando la città e la periferia fanno la differenza L’allarme di Save the Children

L'abbandono scolastico rappresenta una sfida crescente in Italia, con differenze significative tra città e periferia. Secondo “Save the Children”, nelle zone periferiche le condizioni di povertà educativa e sociale aumentano il rischio di abbandono, minando il diritto allo studio e compromettendo il futuro dei giovani. Un fenomeno che richiede interventi mirati e una riflessione sulle disuguaglianze territoriali.

In Italia, il diritto allo studio non è sempre garantito allo stesso modo. Nelle periferie urbane, dove la povertà educativa si intreccia con disagio sociale e mancanza di opportunità, l'abbandono scolastico resta un'emergenza silenziosa e incide profondamente sul futuro dei giovani. Vivere in una periferia spesso significa frequentare scuole con meno risorse, affrontare carenze strutturali.

Disagio educativo e abbandono scolastico: come sempre il “primato” spetta al Meridione. Agenda Sud non dà i risultati sperati - Le disuguaglianze territoriali continuano a segnare in profondità l’Italia, soprattutto quando si parla di minori. tecnicadellascuola.it

