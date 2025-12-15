La Corte d’appello di Torino ha deciso di liberare l'imam Mohamed Shahin dal centro di detenzione di Caltanissetta. La notizia ha suscitato reazioni tra le fila della sinistra, che esprime soddisfazione per la decisione. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione dei casi di immigrazione e sicurezza nel contesto torinese.

© Ilgiornale.it - A Torino le toghe "liberano" l'imam Shahin e la sinistra già esulta

La Corte d’appello di Torino ha fatto uscire dal Cpr di Caltanissetta l'imam Mohamed Shahin, intanto a Torino c'è già chi esulta. A farlo sono gli esponenti politici di sinistra sostenitori che, fin da subito, si sono schierati dalla parte dell’egiziano. "La nostra gioia per la liberazione di Mohamed Shahin dal CPR di Caltanissetta è immensa ", scrivono in una nota il vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, la capogruppo di AVS in Regione Piemonte, Alice Ravinale, e i consiglieri comunali di Torino di Sinistra ecologista, Sara Diena ed Emanuele Busconi, che nelle scorse settimane si erano molto prodigati presentando alcune interrogazioni. Ilgiornale.it

