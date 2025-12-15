a st moritz sbarca la cucina levantina

A St. Moritz arriva una novità gastronomica: la cucina levantina. Tra neve, hummus e passeggiate sul lago ghiacciato, si apre un nuovo capitolo culinario nella rinomata località dell’Engadina, sorprendendo con sapori e piatti tipici del Levante. Un'inaspettata proposta che arricchisce l’offerta gastronomica di questa esclusiva destinazione alpina.

Neve e hummus, una passeggiata sul lago ghiacciato e poi baba ganoush. In Engadina, sempre più hub gastronomico, arriva l’inaspettato: la cucina levantina. Sì insomma, turca, siriana, libanese e quanto di meglio i sapori mediorientali possono offrire. Succede al Cresta Palace, hotel di impeccabile eleganza inizio 900 che si staglia nella già affascinante Celerina, dove al posto dell’italiano Giacomo’s ha appena aperto il ristorante «Ya Mama» di Moses Ceylan, chef sul cui petto sono già appuntate 2 Stelle Michelin e 18 punti GaultMillau. Un concept inedito tra Sankt Moritz e Celerina. Il concept, totalmente inedito in tutto il comprensorio da Sankt Moritz in giù, è presto detto: una cucina di fascino mediorientale, un ambiente caldo, amichevole, familiare, così come l’ha voluto lo stesso Ceylan, un grande cuoco (anche nel senso della stazza) che ha portato le ricette delle sue radici nel Cantone dei Grigioni, novello Fitzcarraldo. Panorama.it

