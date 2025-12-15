A Senigallia la mostra grafica dedicata a Gabriele Autizzi a un anno dalla sua scomparsa

A un anno dalla scomparsa di Gabriele Autizzi, Senigallia celebra la sua figura con una mostra grafica presso l’ex Pescheria del Foro Annonario. L'evento, previsto per il 17 e 18 dicembre, rende omaggio all'artista poliedrico e importante protagonista del panorama culturale locale, offrendo al pubblico un'occasione per riscoprire la sua creatività e il suo contributo artistico.

