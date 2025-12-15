A Santa Caterina giornata di prove per la Fis Para Alpine
A Santa Caterina Valfurva si svolgono intense giornate di prove per la Fis Para Alpine, con atleti impegnati in preparazione per le tappe di Coppa Europa e Fis Para Alpine. Le condizioni atmosferiche spettacoli rendono questa fase di allenamento ancora più suggestiva, offrendo agli atleti l’opportunità di affinare le proprie performance in un contesto ideale.
Dalla Coppa Europa di sci alpino alla tappa della Fis Para Alpine. A distanza di poche ore, tutti nuovamente in pista a Santa Caterina Valfurva, in un’altra giornata di condizioni spettacolare. La Deborah Compagnoni, pista molto tecnica e già teatro della Coppa del Mondo di sci alpino, ospita per. Sondriotoday.it
POV: il mio primo ciclo ?? #shorts #comico #mamma
Abbruzzese quarto nel SuperG di Coppa Europa a Santa Caterina; successo per Hacker - Marco Abbruzzese è quarto nel superG di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), primo atto della tappa di Coppa Europa ospitata dalla località valtellinese e prima prova veloce della stagione del circuito ... fisi.org
Furto all'impianto di Gallico Marina. Catona, Archi, Pentimele e Santa Caterina senz'acqua https://gazzettadelsud.it/p=2143304 - facebook.com facebook