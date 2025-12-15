A Roma c’è un presepe dove la Madonna cambia volto nella notte di Natale | ecco dove si trova

A Roma, durante le festività natalizie, si distingue un presepe unico nel suo genere: quello di Piazza San Pietro, dove la Madonna cambia volto nella notte di Natale. Questa rappresentazione simbolica aggiunge un tocco di magia e mistero alle celebrazioni, sottolineando l’importanza religiosa e culturale del periodo nel cuore della cristianità mondiale.

Le festività natalizie, nel cuore di Roma, sono particolarmente sentite anche perché il Vaticano rappresenta il centro pieno della cristianità mondiale: per questo motivo il presepe di Piazza San Pietro rappresenta un vero e proprio simbolo di questo periodo dell’anno, grazie anche ad un elemento “dinamico”, dato che nella notte di Natale la Madonna “cambia volto”. Ma cosa succede davvero ad una delle figure centrali della Natività? Si tratta di un momento simbolico e carico di significato spirituale, che accompagna il passaggio dall’attesa alla nascita di Cristo. La Madonna cambia volto la notte di Natale: il presepe “dinamico” di Piazza San Pietro a Roma. Funweek.it

