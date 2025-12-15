A Roma 200 milioni di fondi pubblici dal 2026 l’emendamento in Manovra

A partire dal 2026, Roma riceverà 200 milioni di euro di fondi pubblici, secondo un emendamento alla manovra finanziaria approvato in Senato. Questa modifica nella ripartizione dei fondi comunali mira a rafforzare gli interventi e i progetti della capitale, garantendo risorse aggiuntive per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi cittadini.

Il governo, attraverso un emendamento al Senato alla manovra finanziaria, cambia la ripartizione dei fondi comunali. A partire dal 2026, Roma uscirà definitivamente dal cosiddetto meccanismo “orizzontale” del Fondo di solidarietà comunale, per approdare a un sistema di importi fissi. In tre anni, Roma riceverà finanziamenti per 206 milioni di euro. La proposta raccoglie un consenso trasversale piuttosto raro, unendo l’Amministrazione capitolina, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e forze sia di centrodestra che di centrosinistra. L’unicità di Roma. La decisione chiude un lungo contenzioso e riconosce, almeno sul piano finanziario, l’unicità di Roma nel panorama municipale italiano. Quifinanza.it

