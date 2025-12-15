A Postiglione torna Strettule | tre giorni tra cucina tipica e percorsi del gusto

A Postiglione torna “Strettule”, l’evento che celebra la tradizione culinaria locale e i percorsi del gusto. Alla sua sesta edizione, la manifestazione offre tre giorni di degustazioni e iniziative per scoprire i sapori autentici del territorio, coinvolgendo appassionati e visitatori in un viaggio tra cucina tipica e prodotti locali.

L'evento si svolgerà nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre. Dal 19 al 21 dicembre 2025, il centro storico di Postiglione si anima con profumi, sapori e tradizioni uniche. Percorri i vicoli trasformati in locande e gusta piatti tipici della tradizione postiglionese