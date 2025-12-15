A Porte di Mestre nasce Joy Zone l' area giochi con percorsi acrobatici e trampolini

Al centro commerciale Porte di Mestre apre Joy Zone, un'area giochi innovativa e accessibile a tutte le età. Il parco offre percorsi acrobatici, trampolini, spazi dedicati ai più piccoli e diverse aree sportive, creando un ambiente divertente e sicuro per famiglie e visitatori di ogni età.

È operativo il nuovo parco divertimenti Joy Zone al centro commerciale Porte di Mestre: uno spazio pensato per tutte le età, con aree dedicate ai bambini a partire dai 3 anni, percorsi acrobatici con imbragature, ring, campi da basket e calcetto, trampolini per il cyber jump e percorsi ninja. Veneziatoday.it Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto Joy Zone, alle Porte di Mestre nasce il nuovo tempio del divertimento per tutte le età - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

Joy Zone, il divertimento arriva alle Porte di Mestre - È stato inaugurato questo pomeriggio, all’interno del centro commerciale Porte di Mestre, a fianco della pista dei go- live.comune.venezia.it

