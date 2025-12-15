A Porta Romana si commemorano i caduti del bombardamento del ‘43
A Porta Romana si celebra la giornata dedicata alla memoria dei caduti del bombardamento del 19 dicembre 1943, evento che devastò il centro storico di Castiglion Fiorentino. Come di consueto, in questa quarta domenica di Avvento si uniscono tradizione e memoria per ricordare le vittime di un episodio tragico della storia locale.
Come spesso è successo negli ultimi tempi, la quarta domenica di Avvento, a Porta Romana, coincide con la giornata di commemorazione dei caduti del bombardamento bellico che colpì il centro storico di Castiglion Fiorentino il 19 dicembre 1943. L’episodio è uno dei più significativamente. Arezzonotizie.it
Bella Ciao per la Raggi che commemora i bombardamenti su Roma del 1943
Un altro ritrovamento di Volere Volare in metropolitana! Sempre alla fermata Porta Romana, direzione Comasina. Si intralegge “Penta film”, “Silvio Berlusconi”, “Di Sarro”! Grazie ad @ale.brus90 per la segnalazione! - facebook.com facebook
Ferrovie: La storica fermata di Milano Porta Romana cambia nome x.com