A Porta Romana si commemorano i caduti del bombardamento del ‘43

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Porta Romana si celebra la giornata dedicata alla memoria dei caduti del bombardamento del 19 dicembre 1943, evento che devastò il centro storico di Castiglion Fiorentino. Come di consueto, in questa quarta domenica di Avvento si uniscono tradizione e memoria per ricordare le vittime di un episodio tragico della storia locale.

a porta romana si commemorano i caduti del bombardamento del 821643

© Arezzonotizie.it - A Porta Romana si commemorano i caduti del bombardamento del ‘43

Come spesso è successo negli ultimi tempi, la quarta domenica di Avvento, a Porta Romana, coincide con la giornata di commemorazione dei caduti del bombardamento bellico che colpì il centro storico di Castiglion Fiorentino il 19 dicembre 1943. L’episodio è uno dei più significativamente. Arezzonotizie.it

Bella Ciao per la Raggi che commemora i bombardamenti su Roma del 1943

Video Bella Ciao per la Raggi che commemora i bombardamenti su Roma del 1943