A Pompei il rooftop Habita79 si copre di vetro e vive tutto l’anno

A Pompei, il rooftop Habita79 si trasforma con una copertura in vetro, offrendo un’esperienza panoramica e gastronomica accessibile tutto l’anno. Situato nel cuore della città, a pochi passi dagli Scavi Archeologici, questo spazio unisce stile, comfort e meraviglia, permettendo di godere dei suggestivi panorami di Pompei in qualsiasi stagione.

Nel cuore di Pompei, sopra i tetti e a pochi passi dagli Scavi Archeologici, The Roof di Habita79 Pompeii MGallery Collection apre una nuova fase: grazie alla copertura in vetro, l'esperienza panoramica e gastronomica diventa finalmente fruibile in ogni periodo dell'anno, senza rinunciare a stile, comfort e meraviglia.

Un weekend nel cuore di Pompei, all’Habita79 - Circondato da un rigoglioso giardino e affacciato sulla via del passeggio della simpatica e napoletanissima Pompei, Habita79 invita a godere una vacanza fuori dal comune, all’insegna della lentezza e ... milanofinanza.it

