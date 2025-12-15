A Penne nel centro storico la casa di Babbo Natale dove scrivere le lettere dei desideri VIDEO

Nel cuore del centro storico di Penne, nasce la casa di Babbo Natale, un luogo magico dedicato ai più piccoli per scrivere le proprie lettere dei desideri. Oltre ai classici mercatini natalizi, questa iniziativa arricchisce il clima festivo con momenti di allegria e meraviglia per tutta la famiglia.

Anche a Penne, oltre ai tradizionali mercatini di Natale, le festività offrono divertimento e momenti di gioia per i più piccoli. Nel cuore del centro storico, infatti, si trova la casa di Babbo Natale. Qui, è stata realizzata una struttura dalla pro loco vestina e dall'amministrazione comunale. Ilpescara.it

Penne. Centro storico

Presentato ai cittadini il piano particolareggiato del centro storico di Penne - Illustrato ai cittadini di Penne nella sala consiliare del Comune il piano particolareggiato che interessa gli edifici del centro storico ... ilpescara.it

Boom di richieste per le case a 1 euro a Penne: oltre 1700 da tutto il mondo per questo borghetto abruzzese - Il piccolo borgo di Penne, situato in provincia di Pescara, è finito sotto i riflettori internazionali grazie a un’iniziativa che mira a contrastare lo spopolamento del centro storico: la vendita di ... greenme.it

Ieri sera, nella sala consiliare del Comune di Penne, è stato presentato al pubblico il nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico, adottato in occasione del - facebook.com facebook