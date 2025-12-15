A Palazzo Tursi arriva la Casa di Babbo Natale con animazioni laboratori e attività per famiglie

A Palazzo Tursi, storico edificio dei Rolli e sede del Comune di Genova, si trasforma per la prima volta nella Casa di Babbo Natale. L’evento propone animazioni, laboratori e attività pensate per coinvolgere le famiglie, creando un’atmosfera magica e festosa nel cuore della città. Un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio in un luogo ricco di storia e tradizione.

