A Ortona si riaccendono le luce di Natale della villa a Lido Riccio

A Ortona, la magia del Natale torna a illuminare la villa di Lido Riccio, lungo la statale 16. Le luci natalizie sono state riaccese, portando un’atmosfera festosa e suggestiva nella zona, pronta ad accogliere residenti e visitatori in un clima di gioia e convivialità.

© Chietitoday.it - A Ortona si riaccendono le luce di Natale della villa a Lido Riccio Un’altra casa illuminata a festa: a Ortona sono state riaccese le luci di Natale 2025 della villa che si trova a Lido Riccio, lungo la statale 16. L’abitazione, che è visibile dalla strada, ogni anno incanta e conquista i passanti.Foto e video sono stati prontamente postati sulla pagina Facebook. Chietitoday.it Arriva Babbo Natale e si accendono le luci Natale a Ortona 2022 12 08 Natale a Ortona 2025: oltre 40 eventi tra tradizione e cultura - Tradizioni, spettacoli, nuove proposte culturali che renderanno magico il periodo delle feste in città ... abruzzonews.eu

Natale a Ortona dei Marsi: il borgo diventa il Paese dei presepi all’aperto - ORTONA DEI MARSI – Il Natale accende ancora una volta il borgo di Ortona dei Marsi, che si conferma “il paese dei presepi all’aperto”. terremarsicane.it

Per inviare un telegramma di cordoglio alla famiglia vai su www.masciangelomassimiliano.it #onoranzefunebrimasciangelo #onoranzefunebri #pompefunebri #casalbordino #casalbordino #caldari #ortona #ortona - facebook.com facebook

Numerose luminarie accendono i #borghi d’ #Abruzzo per l’ #Immacolata: a #Cansano il grande falò della Sant’ Mari’ Cuncett’ e a #Ortona i tradizionali focaracci tra canti e sapori che aprono il periodo natalizio! shorturl.at/N3hhg IG Cansano #viaggioinabr x.com