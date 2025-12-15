A Ortona si riaccendono le luce di Natale della villa a Lido Riccio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ortona, la magia del Natale torna a illuminare la villa di Lido Riccio, lungo la statale 16. Le luci natalizie sono state riaccese, portando un’atmosfera festosa e suggestiva nella zona, pronta ad accogliere residenti e visitatori in un clima di gioia e convivialità.

a ortona si riaccendono le luce di natale della villa a lido riccio

© Chietitoday.it - A Ortona si riaccendono le luce di Natale della villa a Lido Riccio

Un’altra casa illuminata a festa: a Ortona sono state riaccese le luci di Natale 2025 della villa che si trova a Lido Riccio, lungo la statale 16. L’abitazione, che è visibile dalla strada, ogni anno incanta e conquista i passanti.Foto e video sono stati prontamente postati sulla pagina Facebook. Chietitoday.it

Arriva Babbo Natale e si accendono le luci Natale a Ortona 2022 12 08

Video Arriva Babbo Natale e si accendono le luci Natale a Ortona 2022 12 08

ortona riaccendono luce nataleNatale a Ortona 2025: oltre 40 eventi tra tradizione e cultura - Tradizioni, spettacoli, nuove proposte culturali che renderanno magico il periodo delle feste in città ... abruzzonews.eu

ortona riaccendono luce nataleNatale a Ortona dei Marsi: il borgo diventa il Paese dei presepi all’aperto - ORTONA DEI MARSI – Il Natale accende ancora una volta il borgo di Ortona dei Marsi, che si conferma “il paese dei presepi all’aperto”. terremarsicane.it