A Novara torna la corsa dei Babbi Natale che aiuta l' associazione Neo-n

A Novara torna l'attesa corsa dei Babbi Natale, un evento che unisce sport e solidarietà. Promossa dal Comune di Novara, Asi, Coni e Provincia di Novara, in collaborazione con l’associazione Neon, questa manifestazione coinvolge cittadini di tutte le età in un’occasione di festa e sostegno alle iniziative benefiche.

