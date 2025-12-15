A Novara torna la corsa dei Babbi Natale che aiuta l' associazione Neo-n

A Novara torna l’attesa corsa dei Babbi Natale, un evento che unisce sport e solidarietà. Promossa dal Comune di Novara, Asi, Coni, provincia di Novara e l’associazione Neon, questa manifestazione coinvolge i partecipanti in un percorso natalizio, contribuendo a sostenere iniziative benefiche. Un’occasione per vivere lo spirito delle feste in modo attivo e solidale.

Anche quest'anno torna la corsa dei Babbi Natale promossa da Comune di Novara, Asi, Coni, provincia di Novara in collaborazione con l'associazione Neon. La corsa si svolgerà domenica 21 dicembre con un percorso cittadino di circa 5 chilometri aperto a tutti.Ritrovo alle 9 in piazza Martiri per le.

