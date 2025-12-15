A Natale il Rotary Club Lanciano porta il teatro nei luoghi di cura | un sorriso per bimbi e fragili

Durante il periodo natalizio, il Rotary Club Lanciano organizza iniziative teatrali nei luoghi di cura, portando sorrisi e momenti di leggerezza a bambini e persone fragili. Un gesto di solidarietà che trasforma ambienti spesso difficili in spazi di speranza e condivisione, rendendo il Natale un’occasione di vicinanza e calore per chi ne ha più bisogno.

Portare un sorriso e un momento di svago nei luoghi dove non si respira propriamente l’atmosfera natalizia di casa. Questo il senso del progetto “Teatro a domicilio – Un sorriso sotto l’albero” che porta la firma del Rotary Club Lanciano.“La nostra è un’iniziativa solidale - spiega il presidente. Chietitoday.it

