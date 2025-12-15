A Napoli un ballo Regency celebra i 250 anni di Jane Austen
A Napoli, domani sera, Villa di Donato ospiterà un esclusivo ballo sociale in stile Regency, in occasione del 250º anniversario di Jane Austen. Un evento unico che celebra la celebre autrice attraverso un'atmosfera d'epoca, offrendo agli ospiti un viaggio nel mondo elegante e raffinato del XIX secolo.
