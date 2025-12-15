A Montesilvano spuntano i coccodrilli in un laghetto per difendere i pesci | ecco il progetto di Nuovo Saline FOTO
A Montesilvano, un innovativo progetto di Nuovo Saline introduce coccodrilli nel laghetto locale per proteggere i pesci dagli attacchi dei cormorani. Questa iniziativa mira a preservare l’ecosistema acquatico attraverso soluzioni non convenzionali, coinvolgendo figure di grande impatto visivo e simbolico. Ecco come questa strategia sta trasformando il modo di gestire la tutela ambientale nel territorio.
A Montesilvano spuntano i coccodrilli nel laghetto per tutelare i pesci dagli attacchi dei cormorani. Succede al Sakura Lake, nella zona di via Vestina. Non si tratta però di veri alligatori, bensì di una riproduzione con motore finalizzata a testare un sistema di dissuasione. L'iniziativa è. Ilpescara.it
Cormorani killer di pesci, nel lago spuntano i coccodrilli finti - Coccodrilli in un laghetto per tutelare i pesci dagli attacchi dei cormorani: succede a Montesilvano, al Sakura Lake, ma non si tratta di veri alligatori, bensì di una riproduzione con motore ... ansa.it
Abruzzo, nella guerra fra pescatori e cormorani spunta un terzo incomodo: il coccodrillo - Un lago per la pesca sportiva a Montesilvano (Pescara) ha trovato una soluzione originale per risolvere gli annosi problemi di convivenza con gli uccelli ... repubblica.it
