A Lecce si chiude il 2025 di incontri sul lavoro femminile e parità

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce si conclude il 2025 con un ciclo di incontri dedicati al lavoro femminile e alla parità di genere. Un anno di confronti che ha coinvolto imprese, famiglie e istituzioni nel Salento, promuovendo riflessioni e iniziative per favorire l'uguaglianza e lo sviluppo delle donne nel mondo del lavoro.

a lecce si chiude il 2025 di incontri sul lavoro femminile e parit224

© Sbircialanotizia.it - A Lecce si chiude il 2025 di incontri sul lavoro femminile e parità

Nel Salento si chiude un anno di incontri dedicati a un tema che tocca imprese, famiglie e istituzioni: il lavoro delle donne. Non come slogan, ma come misura concreta della qualità di un territorio e della sua capacità di crescere senza lasciare indietro nessuno. L’ultima tappa del 2025 arriva nel Salento Dopo Milano e Matera, . Sbircialanotizia.it

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui

Video rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui

Lecce – Pisa, scatta la chiusura del settore ospiti - Il Ministro dell’Interno, con decreto del 21 ottobre ultimo scorso, a seguito dei gravi disordini avvenuti in precedente incontri di calcio ha disposto, a decorrere dal 21 ottobre 2025 e per la durata ... corrieresalentino.it

Calcio: Lecce-Verona, il prefetto chiude il settore ospiti - Chiusura del settore ospiti dello stadio Via del mare a Lecce e divieto di vendere i biglietti dell’incontro Lecce- lagazzettadelmezzogiorno.it