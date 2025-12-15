A Kiev si apre una fase cruciale nel conflitto, con il piano in 28 punti proposto dagli Stati Uniti che ha suscitato divisioni tra gli alleati. Mentre alcuni spingono per accettare la realtà e cercare una rapida soluzione, altri insistono nel proseguire le ostilità, evidenziando le tensioni e le diverse strategie in gioco.

© Follow.it - A Kiev conviene accettare la realtà e terminare il prima possibile le ostilità

Il piano in 28 punti sottoposto dagli Stati Uniti alla Russia ha scontentato gli ultimi alleati di Kiev, che insistono per stracciarlo e andare avanti con le ostilità. E invece sarebbe l’occasione buona per fermare ed evitare così agli ucraini di scomparire come entità statale sovrana. Lo sostengono proprio gli esperti occidentali, che evidentemente non sono ascoltati dai governi di certi Paesi UE e dalla stessa Bruxelles. Trump ce la può fare. Secondo Thomas Graham, collaboratore niente meno che del Council on Foreign Relations, sbagliano gli scettici a pensare che Trump non sarà in grado di far concludere un accordo alle controparti. Follow.it

Ucraina, Kiev sotto attacco tutta la notte

Ricordando Nikolaj Nikolaevic Figner ( Nikiforovo, 21 febbraio 1857 – Kiev, 13 dicembre 1918). - facebook.com facebook