A Forlì due dei presepi in pietra più antichi al mondo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì si trovano alcuni dei presepi in pietra più antichi al mondo, testimonianze di un patrimonio artistico e culturale di grande valore. Tra questi, spicca la lunetta con “L’adorazione dei Magi e il sogno” di San Mercuriale, che rappresenta un esempio eccezionale di arte presepiale antica e di tradizione locale.

a forl236 due dei presepi in pietra pi249 antichi al mondo

© Forlitoday.it - A Forlì due dei presepi in pietra più antichi al mondo

. Capofila di questa singolare classifica è la lunetta con “L’adorazione dei Magi e il sogno” di San Mercuriale. Realizzata nel 1230 circa sopra il portale d’ingresso della basilica dedicata al proto vescovo, è un vero e proprio capolavoro. Forlitoday.it