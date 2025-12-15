A Forlì due dei presepi in pietra più antichi al mondo

A Forlì si trovano alcuni dei presepi in pietra più antichi al mondo, testimonianze di un patrimonio artistico e culturale di grande valore. Tra questi, spicca la lunetta con “L’adorazione dei Magi e il sogno” di San Mercuriale, che rappresenta un esempio eccezionale di arte presepiale antica e di tradizione locale.

© Forlitoday.it - A Forlì due dei presepi in pietra più antichi al mondo . Capofila di questa singolare classifica è la lunetta con “L’adorazione dei Magi e il sogno” di San Mercuriale. Realizzata nel 1230 circa sopra il portale d’ingresso della basilica dedicata al proto vescovo, è un vero e proprio capolavoro. Forlitoday.it TEMPO DI NATALE, UNA MOSTRA DA VISITARE: IL VIDEO - Inaugurata la 36esima rassegna Presepi Città di Forlì. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al prossimo 6 gennaio - facebook.com facebook