A Durazzano un Natale di Comunità | il calendario degli eventi natalizi

A Durazzano, il Natale si anima con un ricco calendario di eventi che coinvolgono tutta la comunità. Tra tradizioni, musica, cultura e sapori, il mese natalizio promette momenti di festa e convivialità, rendendo l’attesa del Natale ancora più intensa e significativa per tutti i cittadini.

Il Comune di Durazzano è lieto di presentare il Calendario degli Eventi Natalizi 2025: un mese ricco di tradizione, musica, cultura, spettacoli e sapori che renderanno ancora più speciale l'attesa del Natale. Quest'anno il cuore pulsante delle festività sarà rappresentato da due giornate straordinarie, dedicate alla riscoperta di uno dei luoghi più affascinanti del nostro borgo. Infatti il 20 e 21 dicembre ci sarà la riapertura straordinaria del Castello di Durazzano. Dopo molti anni, la comunità e i visitatori potranno finalmente tornare a varcare le antiche porte del Castello.