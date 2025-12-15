A Cortina il modello GVM Care & Research per la salute in alta quota

A Cortina, GVM Care & Research mette a disposizione della comunità e delle Olimpiadi invernali un modello di assistenza sanitaria di alta qualità, frutto di oltre cinquant'anni di esperienza. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle Olimpiadi e Paralimpiadi, garantendo servizi sanitari strategici e d'eccellenza per supportare atleti e visitatori.

© Iltempo.it - A Cortina il modello GVM Care & Research per la salute in alta quota GVM Care & Research – gruppo che opera nella sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese – mette al servizio del territorio di Cortina e per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali un'assistenza sanitaria strategica e d'eccellenza maturata in oltre cinquant'anni di storia. GVM Care & Research, fondato nel 1973 da Ettore Sansavini, gestisce dal 2019 l'Ospedale Cortina, una struttura ospedaliera polispecialistica accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale che offre cure mediche e benessere in alta quota. In occasione dell'evento “La Salute in Alta Quota. Il modello Ospedale Cortina verso le Olimpiadi 2026”, che si è tenuto presso l'Hotel de la Poste a Cortina, GVM ha condiviso con istituzioni, professionisti e comunità locale il ruolo strategico della sanità in montagna anche per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Iltempo.it 2023 Nissan Navara SL Warrior by Premcar Cortina, GVM Care & Research al servizio della saute per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali - GVM Care & Research – gruppo che opera nella sanità, ricerca, industria biomedicale, benessere termale e servizi alle imprese – mette al servizio del territorio di Cortina ... msn.com

Ospedale di Cortina al servizio di Olimpiadi e Paralimpiadi - La struttura ospedaliera polispecialistica, accreditata con il Ssn, offre cure mediche e benessere in alta quota e si propone per un'assistenza sanitaria strategica e di eccellenza a residenti, sporti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Buonasera a tutti! Sto pensando di acquistare il pavimento TUSCANIA modello CORTINA STONE color Avorio. Qualcuno ha questo pavimento o altri modelli Tuscania Come vi trovate a livello di pulizia e manutenzione Grazie in anticipo per i consigli! - facebook.com facebook