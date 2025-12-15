Il 16 dicembre si svolge il quarto slalom della Coppa del Mondo femminile a Courchevel, Francia. Ecco il programma dettagliato, gli orari di partenza delle italiane, il numero di pettorale e le modalità di visione in tv di questa importante tappa della stagione.

© Oasport.it - A che ora partono le italiane nello slalom di Courchevel: programma esatto, n. di pettorale, tv

Martedì 16 dicembre andrà in scena sulle nevi di Courchevel (Francia) il quarto slalom della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Nel contesto della Stade Emile-Allais, la Night Race regalerà spettacolo. La prima manche prenderà il via alle ore 17:45, mentre alle 20:45 si assisterà alla run-2. In casa Italia si vorrà ben figurare e fare meglio delle precedenti uscite. A rispondere all’appello saranno Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Celina Haller, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani. Ci si aspettano dei passi in avanti da parte di Peterlini, pur ancora indietro come condizione e fiducia per il suo infortunio al ginocchio nel corso della preparazione estiva. Oasport.it

Cortina ski resort review 4k | ski resort video

A che ora partono le italiane nello slalom di Courchevel: programma esatto, n. di pettorale, tv - Martedì 16 dicembre andrà in scena sulle nevi di Courchevel (Francia) il quarto slalom della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. oasport.it