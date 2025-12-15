A Carpi l’ex campo nomadi diventa area di forestazione urbana

A Carpi, l’area dell’ex campo nomadi verrà trasformata in una zona di forestazione urbana, integrata con quella già presente nelle vicinanze. L’intervento mira a riqualificare il sito, creando un’area verde più estesa e funzionale, in prossimità del campo da rugby, contribuendo al miglioramento ambientale e alla qualità della vita della comunità locale.

Quello che ora è un grande spazio asfaltato, noto come “ex campo nomadi”, diventerà un’area di forestazione urbana, integrata con quella contigua già esistente, in prossimità del campo da rugby. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale di Carpi ha approvato in linea tecnica il progetto. Modenatoday.it