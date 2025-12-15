A Campobasso, durante le iniziative natalizie, si è assistito a un episodio inaspettato: sul ghiaccio è stata riprodotta la canzone

© Today.it - A Campobasso si pattina sul ghiaccio sulle note di "Faccetta Nera": è bufera

Un episodio che ha provocato sorpresa, imbarazzo e polemiche nel cuore delle iniziative natalizie di Campobasso. Sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita davanti al Municipio, in piazza Vittorio Emanuele, tra le canzoni trasmesse dagli altoparlanti è risuonato anche "Faccetta nera". Today.it

TRADISCO ROBBI CON... #shorts

Campobasso, si pattina sulle note di Faccetta Nera: scoppia la polemica - È successo ieri, domenica 14 dicembre, a Campobasso sulla pista di pattinaggio allestita davanti al ... adnkronos.com